(Agenzia Vista) Strasburgo, 25 novembre 2019 Un minuto di silenzio all'Europarlamento per le donne vittime di violenza Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, all'apertura della sessione plenaria a Strasburgo propone di orsservare un minuto di silenzio in ricordo delle donne vittime di violenza in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev