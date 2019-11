(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2019 Gentiloni: “Europa è gigante buono, unico come attore politico” “Ieri ho definito l’Unione Europea come un gigante buono. In modo più raffinato c’è chi ha parlato dell’Unione come di una superpotenza tranquilla. Quale che sia la sua definizione, io credo che dobbiamo essere consapevoli della sua unicità come attore politico”, così il prossimo C0mmisario europeo, Paolo Gentiloni, nel suo intervento presso la Luiss. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it