(Agenzia Vista) Strasburgo, 25 novembre 2019 Commissione Ue, von der Leyen: "Fiduciosa di ottenere maggioranza" "Non vediamo l’ora che sia mercoledì. Abbiamo usato la posticipazione di quattro settimane per lavorare sodo. Ora è tutto pronto, siamo pronti per partire, l’Europa è pronta quindi credo che incominciare a lavorare sia il messaggio più importante. Sarò alla conferenza stampa con il presidente del Parlamento dove illustrerò quali saranno le prime cose che faremo nelle prossime settimane. Sono fiduciosa perché il Parlamento con le sue audizioni ha controllato ogni Commissario. Abbiamo negoziato molto. E’ stato un processo molto costruttivo. Questa è la democrazia al lavoro." Così la presidente eletta della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, intervistata a margine di un incontro con il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, a Strasburgo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev