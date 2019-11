(Agenzia Vista) Melfi, 25 novembre 2019 Fca-Pegeout, Conte Governo non indifferente, chieste rassicurazioni su occupazione Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in visita allo stabilimento Fca di Melfi. “Fca ha annunciato la svolta nel campo dell’elettrico. E’ importante per tracciare la strada per il futuro – ha affermato il premier conversando con i giornalisti al termine della sua visita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev