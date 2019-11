Crollo viadotto, Toti: "Per ora non sono state trovate auto, continua la ricerca"

Maltempo

Crollo viadotto Savona-Torino, ricerche con unità cinofile per verificare presenza di un'auto

"C’è la segnalazione di un’auto che potrebbe essere rimasta coinvolta, non vi sono evidenze di questo al momento. I vigili del fuoco stanno continuando a lavorare con le unità cinofile. Per approfondire leggi anche: Guarda il video subito dopo il crollo L’area è sepolta da 2 metri di fango. Al momento non ci sono evidenze di questa auto, ma al momento non possiamo dire che non ci sia. Sono in ...