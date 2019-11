(Agenzia Vista) Imperia, 24 novembre 2019 Frana in provincia di Imperia, 22 famiglie isolate soccorse dai Vigili del Fuoco I Vigili del Fuoco intervengono con escavatori per soccorrere 22 famiglie isolate da una frana in provincia di Imperia. /courtesy Twitter Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it