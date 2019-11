(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2019 Sardine, Cathy La Torre: "Prof che ha minacciato studenti li ha molestati sessualmente in passato" "Prof che ha minacciato studenti che volevano partecipare ai cortei delle sardine li ha molestati sessualmente in passato". Così l'avvocato e attivista Cathy La Torre in un video su Facebook /courtesy Facebook Cathy La Torre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it