(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2019 Grillo: "Di Maio è il capo politico del M5s, non rompete i c..." "Di Maio è il capo politico del M5s, non rompete i c...". Così Beppe Grillo in un video su Facebook insieme al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. /courtesy Facebook Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it