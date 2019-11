(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2019 Sardine, Salvini: “La sinistra deve averne paura. Sto leggendo un libro su Mao” “Sono un pericolo per i partiti di sinistra, non per noi. Per me sono uno stimolo e li aspetto con gioia. Pubblicherò sempre la mia agenda così possono raggiungermi. Potrò scegliere i libri che voglio. Sto inizando a leggere un libro su Mao. E’ surreale il dibattito faunistico in un Paese dove l’Ilva e Alitalia rischiano di chiudere”, così il Leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del Festival del Lavoro tenutosi presso l’auditorium Antonianum Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it