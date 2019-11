(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Violenza donne, Cristoforetti: "Voglio mandare mio messaggio di incoraggiamento alle vittime" In sala stampa a Palazzo Chigi la conferenza stampa per la presentazione delle iniziative del Governo previste in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A illustrarle la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, l'astronauta ESA, Samantha Cristoforetti, e la conduttrice e autrice tv Francesca Fialdini, testimonial della campagna antiviolenza del 2019 "Libera, puoi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev