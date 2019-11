(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Mes, Calenda: “L’Italia non ne ha bisogno. Auspico dibattito” “Che l’Italia non ne abbia bisogno oggi è certo. Che molto spesso ci siamo ritrovati a firmare cose, senza avere la consapevolezza di quello che stavamo firmando è assolutamente vero. Quindi auspico che ci sia un bel dibattito parlamentare sulla questione che è molto rilevante, non solo domani in caso di crisi ma anche oggi perché comunque rappresenta una variazione del debito italiano”, così Carlo Calenda a margine della conferenza stampa organizzata per lanciare il suo partito Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev