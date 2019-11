(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Alitalia, Calenda: “Ancora oggi io la venderei a Luftansa” “Farei quello che ho cercato di fare: venderla a Luftansa. In Italia c’è questa paura di vendere. Il risultato è che oggi tutto sono in ginocchio a chiedere a Luftansa di prendere l’azienda. Perché farla fallire qaundo si può vendere. Si può vendere, facciamolo. Luftansa manterrebbe le rotte e il logo. Stanno giocando con il fuoco”, così Carlo Calenda a margine della conferenza stampa organizzata per lanciare il suo partito Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev