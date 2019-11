Fondo Ue Salva-Stati, cos'è e come funziona - Infografica

Le mamme promuovono i surgelati nell'alimentazione dei figli

Milano, 21 nov. (askanews) - Pratici e pronti all'uso, i surgelati sono un alleato in cucina che consente di avere a disposizione tutto l'anno alimenti tipicamente stagionali. Anche le mamme italiane, sempre attente e consapevoli in fatto di alimentazione dei propri figli, li scelgono per garantire loro una dieta varia e bilanciata, come emerso da una ricerca realizzata da Doxa per l'Istituto ...