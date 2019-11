(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2019 Ex Ilva, Conte: "Al tavolo con ArcelorMittal porterò determinazione per rispetto regole" Il presidente del Consiglio, Giuseppe, Conte, a margine dell'Assemblea dell'Anci ad Arezzo: "Venerdì porterò sul tavolo all'incontro con Mittal la determinazione di un presidente del Consiglio che rappresenta un Paese che è nel G7: un Paese dove si viene, si rispettano le regole e dove non ci si può sedere, firmare un contratto dopo una procedura di evidenza pubblica per una gara pubblica e dopo qualche mese iniziare una attività di dismissione per andar via". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev