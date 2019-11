(Agenzia Vista) Arezzo, 20 novembre 2019 Manovra, Conte: "Solida ed espansiva, a Bruxelles non avremo problemi" Il presidente del Consiglio, Giuseppe, Conte, a margine dell'Assemblea dell'Anci ad Arezzo: "Noi siamo fiduciosi. Abbiamo messo in piedi una manovra, ora in sede di approvazione del Parlamento, che seppur in un quadro molto complesso e una congiuntura difficile, riusciamo a dare piu' soldi a cittadini, famiglie, imprese, tutto tenendo in ordine i conti, ragionevolmente espansiva solida. Vedrete che con Bruxelles non avremo problemi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev