(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2019 Salvini: "Ilaria Cucchi? Mi quereli. La droga fa male, punto" Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera dei deputati per presentare gli emendamenti in manovra sul comparto sicurezza. Così il senatore a margine: “Ilaria Cucchi? Non entro nella mente di nessuno, la droga fa male, punto. La giustizia fa il suo corso ma che la droga faccia male si nostri ragazzi è un fatto. Mi ha querelato Carola, la Cucchi, va bene. Siamo in democrazia”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev