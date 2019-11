(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2019 Poste Italiane incontra gli stakeholder, Del Fante: "Sostenibilità e coesione sociale per crescita" Il forum Multistakeholder 2019 di Poste Italiane. Così l'ad Matteo Del Fante intervenendo all'evento parlando di coesione sociale: "Abbiamo deciso di mantenere una presenza capillare nel Paese e i nostri 12mila uffici postali rimarranno nel territorio per continuare a rappresentare un ruolo storico e istituzionale su territori che hanno migrazioni in centri urbani più importanti. Il trend di disgregazione sociale spesso non parte dalle grandi aree urbane e noi riteniamo con la nostra proposta di dare un contributo alla coesione sociale che questo sia una nostra responsabilità". Del Fante concludendo ha voluto sottolineare: "Per Poste Italiane essere sostenibili significa agire in modo responsabile. Non intendiamo più considerare la sostenibilità come un capitolo separato all'interno del piano industriale, ma renderla una sua parte integrante ed indissolubile. Se non mettiamo accanto alla performance finanziaria un percorso sostenibile sara' difficile poter replicare una crescita finanziaria significativa in futuro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it