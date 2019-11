(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2019 Zampa (Sottosegr. Salute): “Industrie farmaceutiche preziose per il nostro Paese” “Le Industrie Farmaceutiche Italiane vanno ascoltate ed accompagnate in un percorso di crescita che è davvero preziosissimo per questo Paese. I dati ci dice che queste impiegano un grandissimo numero di lavoratori e che investono in ricerca”, così la Sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a margine del convegno tenutosi a Palazzo Giustiniani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev