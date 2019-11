(Agenzia Vista) Milano, 18 novembre 2019 Salvini: "Alto tradimento se Conte ha modificato Mes" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook: "Pare che nei mesi passati Conte abbia firmato di nascosto, magari di notte, un accordo in Europa per cambiare il Mes e trasformare il 'Fondo salva Stati' in 'fondo ammazza Stati' e prima che esploda, come successe per il 'Bail in', chiediamo a Conte se senza autorizzazione del Parlamento e della Lega, e sarebbe un atto abusivo, anzi sarebbe un alto tradimento" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev