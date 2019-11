Manifestazione Bologna, Salvini: "Imbecilli dei centri sociali, sono nuovi squadristi"

Il concerto

Renato Zero ai fans tra grazie e sesso: "Serve l'appuntamento per..." Video

"Siamo ridotti così. Ormai bisogna darsi un appuntamento anche per...". Uno scatenato Renato Zero ringrazia i fans a modo suo durante il secondo concerto di Firenze in un Nelson Mandela Forum gremito da un pubblico emozionato e scatenato, venerdì 15 novembre. Il tour di Renato Zero andrà avanti fino alla fine del mese di gennaio, toccando praticamente tutta Italia. Numerosi spettacoli sono già ...