Di Maio pianta un albero a Casoria

Videogiochi, un Pikachu gigante tra i grattacieli milanesi

Milano, 16 nov. (askanews) - Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i nuovi videogiochi dedicati ai mitici Pokémon per Nintendo Switch, sono disponibili anche in Italia e, per festeggiare, giovedì 14 novembre Nintendo e GameStopZing hanno organizzato un evento memorabile per le migliaia di fan allo shopping district milanese CityLife. Un gigantesco Pikachu ha accolto gli appassionati che hanno ...