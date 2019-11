Koala salvato dalle fiamme in Australia, beve un bicchiere d'acqua

Maltempo Venezia, il sindaco Brugnaro in sopralluogo a Pellestrina con Conte e Zaia

(Agenzia Vista) Venezia, 14 novembre 2019 Maltempo Venezia, il sindaco Brugnaro in sopralluogo a Pellestrina con Conte e Zaia Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in sopralluogo a Pellestrina con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Regione Luca Zaia per verificare i danni provocati dal maltempo. Fonte: Facebook/Luigi Brugnaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...