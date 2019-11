(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2019 ArcelorMIttal, Patuanelli: “Per M5S Senato no a scudo a tempo" “C’è stata una nota di smentita sullo scudo a tempo. Quindi c’è stata una discussione anche nel merito però quell’elemento non fa parte delle decisioni prese ieri. Nel corso dell’incontro del gruppo del senato, per garantire la produttività, la disponibilità è stata quella che discuterne. Deve essere presentata dal Presidente del Consiglio per parlarne. Nel momento in cui ci fosse una valutazione che parte della Presidente del Consiglio sull’eventualità che possa essere necessario un intervento l’assemblea del Senato si è detta propensa a discuterne”, così il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso della conferenza stampa organizzata al MISE. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev