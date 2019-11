(Agenzia Vista) Liguria, 13 novembre 2019 Treni, Toti: "In Liguria debuttano Rock e Pop, parco rinnovato entro il 2023" Consegna in anticipo per due dei 43 nuovi Treni Rock e Pop destinati alla Liguria, il cui debutto nel trasporto regionale era atteso nel 2020. I due convogli saranno in circolazione da domani, giovedi' 14 novembre, per i collegamenti Savona - Genova - Sestri Levante. Rientrano nel contratto di servizio sottoscritto tra Trenitalia e Regione Liguria a gennaio dello scorso anno. I nuovi Treni Rock previsti per la Liguria sono 28, 15 sono invece i Pop. A Genova la presentazione con l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, e il governatore Giovanni Toti / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev