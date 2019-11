Di Maio: "Sbagliato pregare Mittal, deve restare a ogni costo"

Berlusconi arriva in Senato per la riunione di FI

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2019 Berlusconi arriva in Senato per la riunione di FI Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al Senato per una riunione con i gruppi parlamentari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev