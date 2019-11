Lavoro, Treu (CNEL): “Abbiamo discusso del futuro dei lavoratori e dell’utilizzo delle macchine”

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2019 Lavoro, Treu (CNEL): “Oggi abbiamo discusso del futuro dei lavoratori e dell’utilizzo delle macchine” “Il CNEL guarda avanti e quindi al futuro del lavoro perché bisogna essere preparati. Noi pensiamo che il lavoro cambierà e quindi occorre più innovazione e più formazione. Oggia abbiamo avuto una interlocuzione con due grandi aziende, IBM e Leonardo, ma anche le parti sociali, perché vogliamo capire come sviluppare il futuro digitale in Italia come sta accadendo in tutta Europa. Il lavoro deve essere sicuramente guidato dalle persone, però le macchine possono aiutare molto solo se gli uomini sanno guidarle”, così il Presidente del CNEL, Tiziano Treu, a margine dell’evento sull’innovazione del lavoro nell’era digitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev