Meloni sale sul palco accolta dal remix del suo discorso: "Entro Natale il mio primo disco"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2019 Bolivia, Papa Francesco: "Processo di revisione delle elezioni si faccia in pace e serenità" "Processo di revisione delle elezioni in Bolivia si faccia in pace e serenità". Così Papa Francesco nel corso dell'Angelus domenicale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it