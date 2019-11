(Agenzia Vista) Berlino, 09 novembre 2019 ArcelorMittal, Di Maio: "Lega con la multinazionale, Salvini nemmeno in Aula durante discussione" "Mi dispiace che in un momento in cui lo Stato doveva essere unito contro le multinazionali ci sono partiti come la Lega, che avevano le azioni di ArcelorMittal, che sta dalla parte di una multinazionale invece che con i lavoratori. Mentre Conte ieri era all'Ilva a Taranto, Salvini in Aula al Senato non c'era nemmeno quando si parlava di Ilva perchè era a giocare con i cavalli da qualche altra parte in Italia". Così il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, a margine dell’incontro con l’omologo a tedesco a Berlino dove parteciperà alle celebrazioni del 30esimo anniversario della caduta del muro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev