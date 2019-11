Salvini ironico su Balotelli: "Povera vittima". Poi attacca: "Abbiamo problemi più seri"

Migranti, Di Maio: "Ringrazio la Germania, sempre pronta per ricollocamenti"

(Agenzia Vista) Berlino, 09 novembre 2019 Migranti, Di Maio: "Ringrazio la Germania, sempre pronta per ricollocamenti" "Ringrazio la Germania, sempre pronta per ricollocamenti dei migranti". Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto in conferenza stampa congiunta con il Ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. /courtesy Facebook Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione ...