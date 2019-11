(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2019 ArcelorMittal, Bonafede: "Non riesce a portare avanti piano industriale, Governo non c'entra" "ArcelorMittal non riesce a portare avanti piano industriale, Governo non c'entra". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parlando con i giornalisti a margine del Congresso nazionale del Notariato. Fonte: Facebook/Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev