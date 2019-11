ArcelorMittal, Landini (Cgil): "Ripristinare scudo penale sarebbe un atto di forza, non debolezza"

ArcelorMittal, Furlan (Cisl): "Se per il Governo lo scudo non è un problema faccia subito decreto"

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2019 ArcelorMittal, Furlan (Cisl): "Se per il Governo lo scudo non è un problema faccia subito decreto" "Se per il Governo lo scudo non è un problema faccia subito decreto". Così la Segretaria della Cisl Annamaria Furlan, intervenuta al termine del tavolo a Palazzo Chigi su Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it