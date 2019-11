(Agenzia Vista) Napoli, 07 novembre 2019 De Luca: "Salvini si veste male, ma è ruspante, simpatico, ma se parla di Campania si alzi in piedi" “Ha detto due stupidaggini. La prima al comizio di Piazza San Giovanni. Ha detto che al sud rubiamo i soldi, riferendosi a me e al Presidente della Puglia. Poi all’intervista con Vespa ha detto che la Campania è sommersa dai rifiuti. Quando parla di Campania, Salvini si deve alzare in piedi. Noi siamo esempio di trasparenza, concretezza e quindi deve capire che la nostra Regione è pulita. Quando parli della Campania deve alzarti in piedi”, così il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in un video posta su facebook. /Fonte Facebook Vincenzo De Luca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev