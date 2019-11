(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2019 Ilva, Conte: "Al momento non c'è nessuna soluzione. Nessuna nostra richiesta è stata accettata" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del consiglio dei ministri e dopo la riunione del pomeriggio con i vertici di Arcelor Mittal sull'Ilva. Così il presidente Conte: "In questo momento non c'è nessuna soluzione, nessuna nostra richiesta è stata accettata". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev