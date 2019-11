Incendio alla Pecora Elettrica, le immagini dell'esterno del locale

Calcio, Lamorgese: "Castellini denunciato per violazione legge Mancino"

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2019 Calcio, Lamorgese: "Castellini denunciato per violazione legge Mancino" "L'esponente politica di Forza Nuova ed esponente ultras del Verona attualmente sottoposto al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, è stato deferito all'autorità giudiziaria per la violazione della legge Mancino ed e destinatario di provvedimenti ...