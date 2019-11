(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2019 Ex Ilva, Provenzano: "Azienda chiarisca sue reali intenzioni. No scudo, lavoriamo a norma generale" Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, arrivando a Palazzo Chigi per la riunione sull'ex Ilva di Taranto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e i vertici di Arcelor Mittal. Così il ministro Provenzano: "Noi ci aspettiamo che l'azienda oggi chiarisca le sue reali intenzioni, da parte del governo confermeremo la natura strategica dello stabilimento di Taranto e siamo pronti a tutto perché produca acciaio ma lo faccia nel rispetto della salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev