Renzi: "Se si fosse votato in estate sarebbe finita come in Umbria"

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2019 Renzi Se si fosse votato in estate sarebbe finita come in Umbria Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, alla presentazione di un libro all’istituto Sturzo di Roma: "Se si fosse votato questa estate, con buona pace della sinistra, ci sarebbe stato un risultato molto simile a quello dell'Umbria. L'Italia sarebbe diventata una grande Umbria" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev