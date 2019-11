(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2019 Renzi: "Quota 100 è la summa di tutti i mali" Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, alla presentazione di un libro all’istituto Sturzo di Roma: "Quota 100 è la summa di tutti i mali. Dare 20 miliardi per, mi risulta 120mila persone, ma mettiamo anche si arrivi a 200mila, è assurdo. Venti miliardi in tre anni buttati via così è un'assurdità" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev