Ex-Ilva, Conte: "Saremo inflessibili, proprieta' rispetti impegni contrattuali"

Alessandria, immagini dall'elicottero del luogo dell'esplosione

Quargnento, 5 nov. (askanews) - Queste immagini sono state girate durante la ricognizione in elicottero dei vigili del fuoco sul luogo dell'esplosione in cui tre colleghi sono morti. Lo scoppio è avvenuto all'interno di una cascina a Quargnento, in provincia di Alessandria e secondo i pm potrebbe avere origine dolosa.