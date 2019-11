Morti 3 vigili del fuoco durante esplosione in una cascina, il luogo della tragedia visto dall'alto

(Agenzia Vista) Alessandria, 05 novembre 2019 Morti 3 vigili del fuoco durante esplosione in una cascina, il luogo visto dall'alto Esplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato nel comune di Quargnento (AL): coinvolta la squadra intervenuta, tre i Vigili del fuoco deceduti, feriti gli altri due componenti della squadra e un carabiniere. Intervento in corso. Fonte: Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev