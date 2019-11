(Agenzia Vista) Shangai, 05 novembre 2019 Di Maio regala la maglia azzurra a Xi Jinping "Oggi al padiglione italiano del CIIE, dove mostriamo le nostre eccellenze e il nostro Made in Italy, è venuto a farci visita il presidente Xi Jinping. Gli ho parlato della nostra storia, della nostra industria, della nostra manifattura, del nostro sistema paese. Insomma, del nostro ingegno. Gli ho anche regalato una maglia della nostra nazionale perché il presidente è un grande amante del calcio e, per finire, non avremmo potuto non brindare con un ottimo prosecco." Cos' il ministro degli Esteri su Facebook. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev