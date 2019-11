Ilva, Salvini: "Vicenda drammatica, Conte riferisca in Aula già domani"

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2019 Ilva, Salvini: "Vicenda drammatica, Governo riferisca in Aula già domani" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato sul caso Ilva: "La vicenda Ilva è drammatica, una crisi senza precedenti: in un Paese normale il presidente del Consiglio sarebbe già domani a riferire nelle aule parlamentari sul futuro di decine di migliaia di famiglie da Nord a Sud" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev