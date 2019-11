Tramite carceri-clan, fermato il radicale Antonello Nicosia, le intercettazioni

(Agenzia Vista) Palermo, 04 novembre 2019 Tramite carceri-clan, fermato il radicale Antonello Nicosia La Procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. In carcere, tra gli altri, sono finiti il capomafia di Sciacca Accursio Dimino e Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani, per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti. Quest'ultimo, insieme a Giuseppina Occhionero, parlamentare di Leu, di cui si sarebbe detto collaboratore, ha incontrato diversi boss detenuti in istituti di pena di alta sicurezza. La deputata non è indagata, sarà sentita come testimone. Fonte: Carabinieri Ros/Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev