(Agenzia Vista) New York, 03 novembre 2019 Maratona di New York, gli atleti in gara per le strade della Grande Mela L'attesa maratona di New York, prova che vede appassionati da ogni parte del mondo sfidarsi nella città statunitense. Al via anche esponenti del mondo politico italiano quali Matteo Renzi e Maurizio Lupi. / fonte twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev