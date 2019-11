(Agenzia Vista) Rabat, 01 novembre 2019 Di Maio in visita in Marocco, le immagini Nel corso della sua visita istituzionale in Marocco, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio incontrerà il capo del governo Saad Eddine El Othmani e l'omologo Nasser Bourita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev