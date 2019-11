La settimana del 'Bu Bu'. Scopritela su Camera con Vista su La7

Di Maio in visita in Marocco

(Agenzia Vista) Rabat, 01 novembre 2019 Di Maio in visita in Marocco, le immagini Nel corso della sua visita istituzionale in Marocco, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio incontrerà il capo del governo Saad Eddine El Othmani e l'omologo Nasser Bourita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev