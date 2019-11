Halloween, lo 'scherzetto' a Vladimir Luxuria "Un piede di porco nel giardino"

(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2019 Halloween, lo 'scherzetto' di Vladimir Luxuria "Un piede di porco nel giardino" "In un'aiuola con un albero, in mezzo alla vegetazione, ho trovato questo piede di porco, che era ancora imballato. Qualcuno l'ha nascosto qui, magari per scassinare una della tante saracinesche dei locali del Pigneto". Così Vladimir Luxuria in un video su facebook. Fonte: Facebook/Vladimir Luxuria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev