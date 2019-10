(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 FCA-Peugeot, Re David (Segr. FIOM): “Fusione giusta ma non si toccano i lavoratori” “La fusione di per sé è giusta ma siamo preoccupati del fatto che, mentre il Governo francese e quello americano, visto che FCA non è più italiana, sono stati informati di quello che stava succedendo, per l’Italia non è stato così. Qui di noi abbiamo bisogno di sapere se, come dice la Francia, non si tocca l’occupazione. Abbiamo chiesto al Governo di convocare FCA per rendere conto dei suoi piani industriali”, così la Segretaria Generale della FIOM, Francesca Re David, a margine dell’incontro tenutosi presso il MISE. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev