(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Mozione Segre, Salvini: "Siamo contro odio e razzismo, ma no a Stato che ritorna a Orwell" Il leader della Lega, Matteo Salvini, spiega perché la Lega si è astenuta durante la votazione per l'istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev