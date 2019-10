(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Alleanza Giallo-Rossa, Speranza: “Non è una parentesi ma progetto politico” “Bisogna trasformare questa alleanza parlamentare in un progetto politico. Io in questo credo e farò la mia parte. Bisogna rafforzare il messaggio politico di fondo perché questa non è una parentesi. E’ un Governo nato dalla convergenza di forze politiche che mettono al centro la questione sociale per far ripartire l’Italia dopo mesi difficili”, così il Ministro alla salute, Roberto Speranza, a margine dell’evento tenutosi presso la struttura di via Caetani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev