Incendi in California, decretato allarme rosso estremo

Conte: "Apriremo tavolo straordinario per il settore edile, non c'è chiusura"

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Conte: "Apriremo tavolo straordinario per il settore edile, non c'è chiusura" "Apriremo tavolo straordinario per il settore edile, non c'è chiusura". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto dal palco dell'Assemblea 2019 dell'Ance presso il Palazzo dei Congressi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it